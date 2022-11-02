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У Харкові зупинили дві лінії метро

Фото: у Харкові зупинили дві лінії метро (t.me/kh_metro)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці у середу, 2 листопада, у Харкові призупинили рух поїздів на Холодногірсько-заводській та Салтівській лініях метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення комунального підприємства.

"Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух Холодногірсько-заводською та Салтівською лініями Харківського метрополітену. Пробачимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня російські окупанти завдали ударів по Харкову. У зв'язку з чим у місті повністю зупинилося метро.

Також через обстріл критичної інфраструктури в Харкові спостерігалися проблеми з енерго- та водопостачанням.

Детально про те, як Харків готується до відключення світла – читайте за посиланням.

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метрохарков