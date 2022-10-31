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У Харкові знову повністю зупинилося метро

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Харків, Понеділок 31 жовтня 2022 14:02
У Харкові знову повністю зупинилося метро Фото: у Харкові знову повністю зупинилося метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові вдруге за сьогодні повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро.

Про це повідомили у метрополітені міста, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Після ранкових обстрілів у Харкові спостерігаються проблеми з енерго- та водопостачанням. У зв'язку з цим було знеструмлено метрополітен і наземний електротранспорт. Проте пізніше у метрополітені вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію.

Зараз рух цією гілкою знову тимчасово зупинено.

Нагадаємо, 31 жовтня з самого ранку окупанти атакували міста України ракетами. Частина з них була знищена системами протиповітряної оборони, проте деякі влучили в ціль.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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