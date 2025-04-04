У Харкові зросла кількість жертв після дронової атаки РФ

За словами Синєгубова, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Харків зростає.

"В лікарні помер 88-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким", - написав Синєгубов.

Таким чином кількість жертв зросла до 5 осіб, ще 32 було поранено.

Нічна атака по Харкову

Ввечері четверга, 3 квітня, Україна традиційно опинилась під дроновою атакою зі сторони Російської Федерації. Росіяни застосували нову тактику обстрілів, обираючи одне місто та перевантажуючи там ППО.

Вчора ціллю ворога були Харків, Дніпро та Запоріжжя. Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

Станом на ранок п'ятниці, 4 квітня, повідомлялось про четверо загиблих у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про щонайменше два удари в Новобаварському районі. Було влучання по двоповерховому будинку і по багатоквартирному.