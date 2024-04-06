У Харкові зросла кількість потерпілих від обстрілу, серед них підліток

"Унаслідок удару окупантів по Харкову за медичною допомогою звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік з акубаротравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес", - розповів очільник області.

Також, за його словами, у місті було пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.

Крім того, окупанти о 15:40 атакували керованими авіабомбами три населені пункти Харківського району. В результаті було пошкоджено магазин та котельню магазину, приватний будинок та господарчу споруду.

"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав Синєгубов.