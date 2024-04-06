У Харкові зросла кількість потерпілих від обстрілу, серед них підліток
У Харкові зросла кількість постраждалих в результаті удару по Шевченківському району, який стався вдень 6 квітня. Наразі відомо вже про трьох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram-каналі.
"Унаслідок удару окупантів по Харкову за медичною допомогою звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік з акубаротравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес", - розповів очільник області.
Також, за його словами, у місті було пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.
Крім того, окупанти о 15:40 атакували керованими авіабомбами три населені пункти Харківського району. В результаті було пошкоджено магазин та котельню магазину, приватний будинок та господарчу споруду.
"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав Синєгубов.
Удари росіян по Харкову
Нагадаємо, сьогодні близько 15 години в місті було чути звуки вибухів. Після цього місцева влада повідомила, що по Шевченківському району міста було завдано удар, ймовірно, КАБом. В результаті удару одна людина загинула. Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину.
Крім того, російські війська били по Харкову у ніч із 5 на 6 квітня. Тоді було влучання поряд із житловою забудовою. Вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки шестеро людей загинуло, також є поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.