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У Харкові зросла кількість потерпілих від обстрілу, серед них підліток

Харків, Субота 06 квітня 2024 17:54
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У Харкові зросла кількість потерпілих від обстрілу, серед них підліток Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові зросла кількість постраждалих в результаті удару по Шевченківському району, який стався вдень 6 квітня. Наразі відомо вже про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram-каналі.

"Унаслідок удару окупантів по Харкову за медичною допомогою звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік з акубаротравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес", - розповів очільник області.

Також, за його словами, у місті було пошкоджено заклад освіти та житлову інфраструктуру.

Крім того, окупанти о 15:40 атакували керованими авіабомбами три населені пункти Харківського району. В результаті було пошкоджено магазин та котельню магазину, приватний будинок та господарчу споруду.

"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - додав Синєгубов.

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, сьогодні близько 15 години в місті було чути звуки вибухів. Після цього місцева влада повідомила, що по Шевченківському району міста було завдано удар, ймовірно, КАБом. В результаті удару одна людина загинула. Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину.

Крім того, російські війська били по Харкову у ніч із 5 на 6 квітня. Тоді було влучання поряд із житловою забудовою. Вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки шестеро людей загинуло, також є поранені.

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