В Харькове возросло количество пострадавших от обстрела, в том числе подросток

В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара по Шевченковскому району, который произошел днем 6 апреля. Сейчас известно уже о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram-канале .

"В результате удара оккупантов по Харькову за медицинской помощью обратились еще двое гражданских: 66-летний мужчина с акубаротравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс", - рассказал глава области.

Также, по его словам, в городе было повреждено учебное заведение и жилищную инфраструктуру.

Кроме того, оккупанты в 15:40 атаковали управляемыми авиабомбами три населенных пункта Харьковского района. В результате были повреждены магазин и котельная магазина, частный дом и хозяйственное сооружение.

"На данный момент информация о пострадавших не поступала", - добавил Синегубов.