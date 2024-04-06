В Харькове возросло количество пострадавших от обстрела, в том числе подросток
В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара по Шевченковскому району, который произошел днем 6 апреля. Сейчас известно уже о трех пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram-канале.
"В результате удара оккупантов по Харькову за медицинской помощью обратились еще двое гражданских: 66-летний мужчина с акубаротравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс", - рассказал глава области.
Также, по его словам, в городе было повреждено учебное заведение и жилищную инфраструктуру.
Кроме того, оккупанты в 15:40 атаковали управляемыми авиабомбами три населенных пункта Харьковского района. В результате были повреждены магазин и котельная магазина, частный дом и хозяйственное сооружение.
"На данный момент информация о пострадавших не поступала", - добавил Синегубов.
Удары россиян по Харькову
Напомним, сегодня около 15 часов в городе были слышны звуки взрывов. После этого местные власти сообщили, что по Шевченковскому району города был нанесен удар, вероятно, КАБом. В результате удара один человек погиб. Также сначала было известно об одном пострадавшем человеке.
Кроме того, российские войска били по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля. Тогда было попадание рядом с жилой застройкой. Уже через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову. Позже стало известно, что в результате ночной атаки шесть человек погибли, также ранены.
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