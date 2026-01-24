У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ

Обстріл Харкова

Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські війська масовано атакували Харків ударними дронами.

Перші повідомлення про атаку дронами типу "Шахед" почали з'являтись близько опівночі. ЗМІ з посиланням на місцевих мешканців нарахували 24 вибухи в Харкові.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Індустріальному районі міста.

Згодом міський голова поінформував про ще одне влучання в житловий багатоквартирний будинок в Індустріальному районі та в приватний будинок.

У п’ятиповерховому будинку внаслідок влучання "Шахеда" заблоковані люди.

Також у Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала власниця житла, у будинок якої влучив "Шахед". Ще пошкоджено багато сусідніх будинків.