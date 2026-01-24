UA

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ

Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російської атаки у ніч на 24 січня зросла до 27 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Харків збільшилася до 27 осіб", - повідомив Синєгубов.

За його словами, медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, у ніч на 24 січня російські війська масовано атакували Харків ударними дронами.

Перші повідомлення про атаку дронами типу "Шахед" почали з'являтись близько опівночі. ЗМІ з посиланням на місцевих мешканців нарахували 24 вибухи в Харкові.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Індустріальному районі міста.

Згодом міський голова поінформував про ще одне влучання в житловий багатоквартирний будинок в Індустріальному районі та в приватний будинок.

У п’ятиповерховому будинку внаслідок влучання "Шахеда" заблоковані люди.

Також у Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала власниця житла, у будинок якої влучив "Шахед". Ще пошкоджено багато сусідніх будинків.

