У Харкові зросла кількість постраждалих через обстріл, у Чугуєві поранено дітей

У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу. Поранення отримали вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу у місті Чугуїв горіли два приватні будинки. Постраждали п'ять цивільних, серед яких чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.

О 04:26 окупанти атакували Індустріальний район міста. Внаслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів.

Як повідомив Синєгубов, о 04:08 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок, також пошкоджений приватний будинок. Постраждали вісім людей.

Обстріл України 25 серпня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", шість ракет типу Х-59/Х-69, а також дев'ять дронів-камікадзе. ППО у Миколаївській області знищила вісім "Шахедів".

Вночі окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву. Як відомо, пошкоджено будинки, спалахнула пожежа на газогоні. Влада повідомляла про шістьох постраждалих.

Також росіяни обстріляли готель у Краматорську, внаслідок чого постраждали троє журналістів, двоє з них - іноземці.

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