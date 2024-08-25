У Харкові зросла кількість постраждалих через обстріл, у Чугуєві поранено дітей
У Харкові збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу. Поранення отримали вісім осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Як повідомив Синєгубов, о 04:08 росіяни вдарили по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок, також пошкоджений приватний будинок. Постраждали вісім людей.
О 04:26 окупанти атакували Індустріальний район міста. Внаслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів.
Також зазначається, що внаслідок обстрілу у місті Чугуїв горіли два приватні будинки. Постраждали п'ять цивільних, серед яких чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина.
Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Обстріл України 25 серпня
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні крилату ракету "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М", шість ракет типу Х-59/Х-69, а також дев'ять дронів-камікадзе. ППО у Миколаївській області знищила вісім "Шахедів".
Вночі окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву. Як відомо, пошкоджено будинки, спалахнула пожежа на газогоні. Влада повідомляла про шістьох постраждалих.
Також росіяни обстріляли готель у Краматорську, внаслідок чого постраждали троє журналістів, двоє з них - іноземці.
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