В Харькове возросло количество пострадавших из-за обстрела, в Чугуеве ранены дети
В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате ночных обстрелов. Ранения получили восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Как сообщил Синегубов, в 04:08 россияне ударили по Слободскому району Харькова. В результате обстрела горел двухэтажный частный дом, также поврежден частный дом. Пострадали восемь человек.
В 04:26 оккупанты атаковали Индустриальный район города. В результате обстрела горели деревья и кустарники на площади 150 квадратных метров.
Также отмечается, что в результате обстрела в городе Чугуев горели два частных дома. Пострадали пять гражданских, в том числе четырехлетний мальчик и 14-летняя девушка.
Фото: в Харькове выросло количество пострадавших (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Обстрел Украины 25 августа
Напомним, в эту ночь россияне выпустили по Украине крылатую ракету "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М", шесть ракет типа Х-59/Х-69, а также девять дронов-камикадзе. ПВО в Николаевской области уничтожила восемь "Шахедов".
Ночью оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву. Как известно, повреждены дома, вспыхнул пожар на газопроводе. Власти сообщали о шести пострадавших.
Также россияне обстреляли гостиницу в Краматорске, в результате чего пострадали три журналиста, двое из них - иностранцы.
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