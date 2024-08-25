В Харькове возросло количество пострадавших из-за обстрела, в Чугуеве ранены дети

В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате ночных обстрелов. Ранения получили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Как сообщил Синегубов, в 04:08 россияне ударили по Слободскому району Харькова. В результате обстрела горел двухэтажный частный дом, также поврежден частный дом. Пострадали восемь человек.

В 04:26 оккупанты атаковали Индустриальный район города. В результате обстрела горели деревья и кустарники на площади 150 квадратных метров.

Также отмечается, что в результате обстрела в городе Чугуев горели два частных дома. Пострадали пять гражданских, в том числе четырехлетний мальчик и 14-летняя девушка.

Фото: в Харькове выросло количество пострадавших (facebook.com/MNS.GOV.UA)