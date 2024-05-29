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У Харкові знову пролунали вибухи

Середа 29 травня 2024 16:08
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У Харкові знову пролунали вибухи Фото: у Харкові знову пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові, вдруге за добу, пролунали вибухи. Перед цим попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Наразі офіційні особи жодним чином не коментували дану ситуацію.

Варто додати, що після 15 години Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про пуски КАБів на Харківську область.

У Харкові знову пролунали вибухи

Фото: карта повітряних тривог станом на 16:03 (alerts.in.ua)

Наразі ж Повітряні сили заявили про швидкісну ціль, яка рухається у напрямку Харківської та Полтавської областей.

Обстріли Харкова

Наразі ворог намагається прорвати оборону на півночі регіону. Харків тим часом майже щодня перебуває під обстрілами.

Сьогодні, 29 травня, близько о 10:35 ворог завдав удару по відкритій території Харківського району. Інформація щодо постраждалих не надходила. Перед цим у регіоні декілька годин була оголошена повітряна тривога.

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