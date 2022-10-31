В Харькове вновь полностью остановилось метро

В Харькове второй раз за сегодня полностью остановили движение поездов на всех линиях метро.

Об этом сообщили в метрополитене города, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

После утренних обстрелов в Харькове наблюдаются проблемы с энерго- и водоснабжением. В связи с этим были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. Однако позже в метрополитене удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию. Сейчас движение по этой ветке вновь временно остановлено.