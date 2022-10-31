ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове вновь полностью остановилось метро

Новина українською →
Харьков, Понедельник 31 октября 2022 14:02
В Харькове вновь полностью остановилось метро Фото: в Харькове вновь полностью остановилось метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове второй раз за сегодня полностью остановили движение поездов на всех линиях метро.

Об этом сообщили в метрополитене города, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

После утренних обстрелов в Харькове наблюдаются проблемы с энерго- и водоснабжением. В связи с этим были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. Однако позже в метрополитене удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию.

Сейчас движение по этой ветке вновь временно остановлено.

Напомним, 31 октября с самого утра оккупанты атаковали города Украины ракетами. Часть из них была уничтожена системами противовоздушной обороны, однако некоторые попали в цель.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков метро ракетный удар
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины