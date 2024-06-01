У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по будинку і оновили дані про жертв

"Завершено рятувально-пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу житлового будинку восьмеро. Ще 26 постраждалі", - розповів Терехов у своєму Telegram-каналі.

Водночас Синєгубов у своєму Telegram-каналі уточнив, що окремі фрагменти восьмої жертви російського удару відправили на ДНК-експертизу, щоб ідентифікувати цю загиблу людину.