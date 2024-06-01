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В Харькове завершили поисковые работы на месте удара по дому и обновили данные о жертвах

Фото: в Харькове уточнили количество жертв удара по дому (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове завершили поисковую операцию на месте удара по многоэтажке в Новобаварском районе, который произошел в ночь на 31 мая. Местные власти также уточнили количество погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

"Завершена спасательно-розыскная операция в Новобаварском районе. Сегодня под завалами спасатели нашли фрагменты еще одного тела. Всего погибших во время того террористического обстрела жилого дома восемь. Еще 26 пострадали", - рассказал Терехов в своем Telegram-канале.

В то же время, Синегубов в своем Telegram-канале уточнил, что отдельные фрагменты восьмой жертвы российского удара отправили на ДНК-экспертизу, чтобы идентифицировать этого погибшего человека.

Обстрел дома в Харькове

В ночь на 31 мая российская армия ракетами С-300 атаковала Харьков с территории Белгородской области. Под ударом оказалась пятиэтажка в Новобаварском районе города, а также предприятие. В результате обстрела предприятия также погиб один человек.

Поисковые работы на месте удара по пятиэтажке продолжались больше суток. Сегодня спасатели обнаружили тело 75-летней женщины под завалами у дома. Вероятно, ее выбросило во двор взрывной волной.

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Война России против УкраиныОбстрел Харькова