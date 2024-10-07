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У Харкові затримали жінку, яка "зливала" Росії дані про локації Сил оборони

Понеділок 07 жовтня 2024 13:50
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У Харкові затримали жінку, яка "зливала" Росії дані про локації Сил оборони Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України затримала ще одну ворожу поплічницю в Харкові, яка передавала інформацію на користь держави-агресора. Через Telegram-канал вона передавала дані про локації та переміщення українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Розслідування встановило, що підозрюваною є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту. Під час виконання своїх службових обов'язків вона приховано фіксувала місця та час перебування українських військових.

У режимі реального часу жінка надсилала текстові повідомлення з цією інформацією, які згодом публікувала в Telegram-каналі, що використовувався російськими спецслужбами для збору розвідданих.

СБУ задокументувала злочинну діяльність підозрюваної та затримала її у власному помешканні. Під час обшуку вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності.

Затриманій висунули підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості).

Вона перебуває під вартою без права на заставу і може отримати до восьми років позбавлення волі.

У Харкові затримали жінку, яка &quot;зливала&quot; Росії дані про локації Сил оборони

Фото: У Харкові затримали жінку, яка "зливала" Росії дані про локації Сил оборони (t.me/SBUkr)

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала двох агентів ФСБ, які були залучені до коригування ударів по Дніпропетровщині.

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