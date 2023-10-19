UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові затримали працівника фармкомпанії, який корегував удари РФ по місту

Фото: затримано працівника фармкомпанії, який коригував удари РФ по Харкову (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по Харкову. Ним виявився працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Його було затримано "на гарячому" під час дорозвідування місць ворожих "прильотів" в обласному центрі", - йдеться в повідомленні.

Що робив агент?

За вказівкою окупантів він об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти. Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.

Повідомлення з координати інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер.

 

Для маскування "сеансів" зв’язку з агресором фігурант використовував сім-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти.

За виконані завдання він отримував від окупантів "грошову винагороду", що надходила на його криптогаманець.

Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону.

За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року. У "поле зору" ФСБ він потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Обстріл Харкова

18 жовтня у Харкові повідомили про вибухи, пов'язані з обстрілом міста російськими військами. Пізніше з'ясувалося, що "приліт" був зафіксований в Індустріальному районі, виникли перебої зі світлом. Поранення отримала одна людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки Українихарков