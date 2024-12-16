У Харкові затримали підлітків, які підірвали вибухівки біля райвідділів поліції

За завданням кураторів з РФ неповнолітні підірвали вибухові пристрої біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова 8 і 9 грудня 2024 року. Повідомляється, що постраждалих від вибухів не було.

Зловмисниками виявилися хлопець і дівчина. Правоохоронці виявили, що окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку "легких" грошей.

Повідомляється, що зловмисники діяли окремо, але мали спільного координатора.

Хлопець самостійно виготовив вибухівку, нашпигувавши її металевими елементами, та встановив дистанційний детонатор. Натомість дівчина отримала готовий пристрій зі "схованки".

Зазначається, що вибухові пакети залишили поблизу відділень поліції, після чого ворог дистанційно активував їх через встановлені поруч мобільні телефони.

Російські спецслужби використовували відеофіксацію підривів, сподіваючись посіяти паніку серед населення та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Як зауважили в СБУ, неповнолітніх затримали "по гарячих слідах".

Обом повідомлено про підозру у вчиненні терористичних актів (ч. 2 ст. 258 КК України).

Також відомо, що незважаючи на юний вік, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання зловмисників (t.me SBUkr)

Раніше ми повідомляли про те, що СБУ затримала малолітніх зловмисників, які теж підірвали вибухівку біля райвідділу поліції.