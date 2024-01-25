У Харкові затримали хакера ФСБ, який готував ракетні удари по місту

Служба безпеки затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, зловмисник був учасником російського хакерського угруповання "Народна сyberармія РФ", яке підконтрольне ФСБ.

За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня.

Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, хакер виконував завдання ФСБ щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України.

У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований Telegram-канал хакерських спільнот.

Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скриншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь РФ.

Фото: СБУ затримала хакера ФСБ, який готував ракетні удари по Харкову (t.me/SBUkr)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.

Крім того, напередодні правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.

Також Служба безпеки України у Донецькій області затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів ворога по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки.