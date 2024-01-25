В Харькове задержали хакера ФСБ, который готовил ракетные удары по городу

Служба безопасности задержала хакера, который готовил кибератаки на правительственные сайты Украины и наводил российские ракеты на Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, злоумышленник был участником российской хакерской группировки "Народная сyberармия РФ", подконтрольной ФСБ.

По наведению фигуранта оккупанты совершили два ракетных удара по гражданской инфраструктуре областного центра. Среди пострадавших объектов находилась местная больница.

Он также разведывал места базирования Сил обороны на территории региона. Прежде его интересовали возможные боевые позиции артиллерии и систем противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, хакер выполнял задачи ФСБ по подготовке серии DDoS-атак на сайты госпредприятий и органов власти Украины.

В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, специалист в сфере ИТ, которого ФСБ привлекла к сотрудничеству через специализированный Telegram-канал хакерских сообществ.

Для сбора разведданных о дислокации сил обороны фигурант обходил местность и скрыто фиксировал объекты, где, по его "версии", могли находиться украинские защитники. Полученные сведения он посылал в ФСБ через популярный мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами потенциальных целей.

Во время обыска в помещении задержанного изъяты 3 мобильных телефона, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в взрывной деятельности в пользу РФ.

Фото: СБУ задержала хакера ФСБ, который готовил ракетные удары по Харькову (t.me/SBUkr)

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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