У Харкові запроваджують погодинні відключення світла: графік

У Харкові вводять віялові відключення електроенергії. Вони почнуться вже з понеділка, 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік , оприлюднений на сайті "Харківобленерго".

Тривалість відключень складатиме три години. Такі заходи будуть введені у Харкові на період з 31 жовтня по 6 листопада.

У Харкові створили 12 черг відключення електроенергії за вулицями. Вимикати світло розпочнуть о 7:00, а повністю відновлять о 21:00.

Нагадаємо, що у Києві готують нові графіки відключення електроенергії. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин.

Водночас у Київській області сьогодні скасували екстрені відключення світла, які ввели вчора після обстрілу.

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