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В Харькове вводят почасовые отключения света: график

Фото: в Харькове с 31 октября будут почасовые отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове вводят веерные отключения электроэнергии. Они начнутся уже с понедельника, 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график, обнародованный на сайте "Харьковоблэнерго".

В Харькове создали 12 очередей отключения электроэнергии по улицам. Выключать свет начнут в 7:00, а полностью восстановят в 21:00.

Продолжительность отключений составит три часа. Такие мероприятия будут введены в Харькове на период с 31 октября по 6 ноября.

Напомним, что в Киеве готовятся новые графики отключения электроэнергии. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

В то же время в Киевской области сегодня отменили экстренные отключения света, которые были введены вчера после обстрела.

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