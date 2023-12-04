У Харкові запрацює метросадок: коли та на яких станціях

"Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 4 грудня, підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП "Харківський метрополітен", - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.

"Дитячий садок працюватиме на ст. м. "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод", - повідомляють у Харківській міськраді.