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У Харкові запрацює метросадок: коли та на яких станціях

Фото: у харківсьому метро відкриється метросадок (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Харкові з січня почне функціонувати метросадок. Групи для дітей старшого дошкільного віку відкриються на п'яти станціях метрополітену міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

"Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 4 грудня, підтримав рішення про організацію освітнього процесу в групах для дітей старшого дошкільного віку в приміщеннях КП "Харківський метрополітен", - йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що навчання в метро у групах для дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням почнуть з 6 січня 2024 року.

"Дитячий садок працюватиме на ст. м. "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" і "Тракторний завод", - повідомляють у Харківській міськраді. 

 

Освітній процес у Харківському метро

Нагадаємо, напочатку вересня у харківській підземці облаштували 60 класів для місцевих школярів, де можна розмістити понад 1000 дітей.

У кабінетах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря та освітлення. Повноцінно до навчання діти приступили 4 вересня.

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