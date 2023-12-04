В Харькове заработает метросадик: когда и на каких станциях

"Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 4 декабря, поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП "Харьковский метрополитен", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнут с 6 января 2024 года.

"Детский сад будет работать на ст. м. "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод", - сообщают в Харьковском горсовете.