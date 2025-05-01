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У Харкові ворожий дрон влучив в АЗС, спалахнула пожежа

Ілюстративне фото: у Харкові спалахнула пожежа через удар БПЛА противника (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові на тлі ворожої дронової атаки пізно ввечері 30 квітня пролунав вибух. Фіксується влучання БПЛА противника в автозаправну станцію (АЗС), внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Харківський міський голова розповів, що за попередніми даними, для удару по Харкову російські загарбники могли використати безпілотник типу "Молнія".

"Маємо влучання ворожого БПЛА - попередньо - "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа", - йдеться в публікації Терехова на Telegram-каналі.

Також мер Харкова повідомив, що інформація про можливих постраждалих в результаті повітряної атаки уточнюється

Пізніше він уточнив, що було влучання сталося в АЗС у Київському районі Харкова.

Минула дронова атака на Харків

Нагадаємо, добою раніше російські окупанти також завдали по Харкову дронових ударів. Вранці стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 47 людей. Додамо, що серед постраждалих були двоє дітей та вагітна жінка.

У Харкові в результаті ударів БПЛА ворога були пошкоджені 14 приватних та три багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, та дві міські лікарні.

Додамо також, що президент Володимир Зеленський відреагував на нічну дронову атаку окупантів. Глава держави закликав до більшого тиску на РФ для припинення вогню та завершення війни.

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ХарківПожежаАтака дронів