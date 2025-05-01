У Харкові ворожий дрон влучив в АЗС, спалахнула пожежа

Минула дронова атака на Харків

Нагадаємо, добою раніше російські окупанти також завдали по Харкову дронових ударів. Вранці стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 47 людей. Додамо, що серед постраждалих були двоє дітей та вагітна жінка.

У Харкові в результаті ударів БПЛА ворога були пошкоджені 14 приватних та три багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, та дві міські лікарні.

Додамо також, що президент Володимир Зеленський відреагував на нічну дронову атаку окупантів. Глава держави закликав до більшого тиску на РФ для припинення вогню та завершення війни.

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