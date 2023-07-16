У Харкові внаслідок обстрілу загинула людина

В Харкові в результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу загинула одна людина. При цьому отримали поранення семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Telegram .

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 російські окупанти завдали ракетний удар по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених - всі працівники промислового підприємства.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті російського удару загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства.

Атаки на Харків

Російські війська вдруге за день атакували Основ’янський район Харкова. В результаті обстрілів семеро постраждалих.

Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 01:30 з території Бєлгородської області

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