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У Харкові внаслідок обстрілу загинула людина

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Неділя 16 липня 2023 21:24
У Харкові внаслідок обстрілу загинула людина Фото: У Харкові внаслідок обстрілу загинула людина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Харкові в результаті сьогоднішнього ракетного обстрілу загинула одна людина. При цьому отримали поранення семеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Telegram.

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 російські окупанти завдали ракетний удар по території промислового підприємства у Основ‘янському районі Харкова.

Попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених - всі працівники промислового підприємства.

Оновлено.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті російського удару загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства.

Атаки на Харків

Російські війська вдруге за день атакували Основ’янський район Харкова. В результаті обстрілів семеро постраждалих.

Крім того, в ніч на 16 липня російські окупанти вдались до ракетних ударів по території Харкова. Дві ракети вибухнули в повітрі. Ворог запустив 4 ракети ЗРК С-300 близько о 01:30 з території Бєлгородської області

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харков Війна Росії проти України
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