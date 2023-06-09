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У Харкові вибухи, жителів просять бути в укриттях

Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у Харкові у п'ятницю, 9 червня. Жителів попередили, що російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, вибухи чули у районі передмістя Харкова.

Тим часом поліція Харківської області закликає жителів перебувати в укриттях, оскільки ворог обстрілює місто.

"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 10:15

Ситуація у Харкові та області

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення активно обстрілювала Харківську область. Через свою близькість до російського кордону Харків страждає від атак росіян, які б'ють по місту з важкого озброєння.

Також окупанти постійно обстрілюють населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів, які були звільнені восени минулого року. Так, нещодавно війська РФ обстріляли трубопровід з аміаком, внаслідок чого відбулася розгерметизація.

В ОВА заявили, що могло витекти понад 100 тонн аміаку. На щастя, фон аміаку знаходиться в нормі, тому загрози для жителів немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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