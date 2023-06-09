У Харкові вибухи, жителів просять бути в укриттях

За словами місцевих жителів, вибухи чули у районі передмістя Харкова.

Тим часом поліція Харківської області закликає жителів перебувати в укриттях, оскільки ворог обстрілює місто.

"Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 10:15

Ситуація у Харкові та області

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення активно обстрілювала Харківську область. Через свою близькість до російського кордону Харків страждає від атак росіян, які б'ють по місту з важкого озброєння.

Також окупанти постійно обстрілюють населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів, які були звільнені восени минулого року. Так, нещодавно війська РФ обстріляли трубопровід з аміаком, внаслідок чого відбулася розгерметизація.

В ОВА заявили, що могло витекти понад 100 тонн аміаку. На щастя, фон аміаку знаходиться в нормі, тому загрози для жителів немає.

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