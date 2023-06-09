В Харькове взрывы, власти сообщили об обстреле

Мощные взрывы прогремели в Харькове в пятницу, 9 июня. Жителей предупредили, что российские оккупанты обстреливают город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По словам местных жителей, взрывы слышали в районе пригорода Харькова.
Тем временем полиция Харьковской области призывает жителей находиться в укрытиях, поскольку враг обстреливает город.
"Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:15
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. По предварительной информации, враг ударил ракетами С-300.
"Без жертв и пострадавших. Профильные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Российская армия с начала полномасштабного вторжения активно обстреливала Харьковскую область. Из-за своей близости к российской границе Харьков страдает от атак россиян, которые бьют по городу из тяжелого вооружения.
Также оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Купянского и Чугуевского районов, которые были освобождены осенью прошлого года. Так, недавно войска РФ обстреляли трубопровод с аммиаком, в результате чего произошла разгерметизация.
В ОВА заявили, что могло вытечь более 100 тонн аммиака. К счастью, фон аммиака находится в норме, поэтому угрозы для жителей нет.
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