У Харкові вдруге за вечір пролунали вибухи

У Харкові вдруге за вечір після оголошення повітряної тривоги чули вибухи. Можливо, джерело звуку було за межами міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - написало видання о 22:41.
За п’ять хвилин журналісти повідомили про другий вибух: "Ще один вибух пролунав, ймовірно, за межами міста".
О 22:39 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу.
Перші вибухи за сьогоднішній вечір пролунали у Харкові близько 21:00. Їм також передувало оголошення повітряної тривоги.
Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" у передмісті. Жодних деталей він не навів.
Вибухи у Харкові також двічі лунали вночі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.