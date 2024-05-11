У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи

Перші вибухи пролунали у місті близько опівночі. ПС ЗСУ повідомили перед цим про ракетну загрозу для Харківської та Полтавській областей.

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