В Харькове во второй раз за ночь раздались взрывы. На этот раз звук первого взрыва был слышен через минуту после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Очередная воздушная тревога в городе была объявлена в 2:48.
Уже в 2:49 Суспильне Харьков сообщило о звуке взрыва. О втором взрыве издание написало в 3:01.
"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - написал в 2:51 Синегубов.
После отбоя предыдущей угрозы в 02:07 Воздушные Силы ВСУ о новых угрозах не сообщали.
Первые взрывы прогремели в городе около полуночи. ВС ВСУ сообщили перед этим о ракетной угрозе для Харьковской и Полтавской областей.
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