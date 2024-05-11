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В Харькове во второй раз за ночь раздались взрывы

Иллюстративное фото (acebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Харькове во второй раз за ночь раздались взрывы. На этот раз звук первого взрыва был слышен через минуту после объявления воздушной тревоги.

Очередная воздушная тревога в городе была объявлена в 2:48.

Уже в 2:49 Суспильне Харьков сообщило о звуке взрыва. О втором взрыве издание написало в 3:01.

"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - написал в 2:51 Синегубов.

После отбоя предыдущей угрозы в 02:07 Воздушные Силы ВСУ о новых угрозах не сообщали.

Первый удар по Харькову

Первые взрывы прогремели в городе около полуночи. ВС ВСУ сообщили перед этим о ракетной угрозе для Харьковской и Полтавской областей.

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