У Харкові троє хлопців позували з нацистським жестом на меморіалі жертвам Голокосту

Фотографія була опублікована на одному з відомих телеграм-каналів Харкова. На ній видно, як троє молодих хлопців імітують нацистське привітання на меморіалі у Дробицькому Яру.

Об'єднана єврейська община України обурилася діями хлопців і звернулася до правоохоронних органів для притягнення зловмисників до відповідальності.

Реакція мера Харкова

Гостро відреагував на вчинок молодиків і мер міста Ігор Терехов. Він наголосив, що це не просто хлопчачі жарти чи дурість, а "свідомий акт наруги над пам’яттю, людяністю, Харковом".

"Дробицький Яр - це не просто місце. Це рана Харкова. Це тиша, яка кричить про біль тисяч невинних життів. І коли я бачу фото, на якому троє молодиків зухвало знущаються з пам’яті жертв Голокосту - я обурений. Глибоко. Особисто.

Терехов звернувся до правоохоронців із закликом знайти цих хлопців якнайшвидше і публічно притягти до відповідальності.

"Робіть усе, щоб ці малолітні нацисти понесли покарання, гідне їх вчинку. Ми живемо не століття тому. Ми - у 2025 році, у місті, яке воює за свободу. За гідність. За право бути людьми. І будь-яка тінь свастики у Харкові буде розтоптана", - підкреслив міський голова.

Фото: меморіал жертвам Голокосту у Харкові (скріншот)

Реакція поліції

Поліція Харкова відкрила досудове розслідування щодо інциденту на меморіалі жертвам Голокосту.

Слідчі відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України. Це стаття про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Правоохоронці повідомили, що встановлюють причетних до кримінального правопорушення, щоб притягнути їх до відповідальності. А також нагадали, що санкція цієї статті передбачає позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої до 5 років.