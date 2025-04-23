В Харькове трое парней позировали с нацистским жестом на мемориале жертвам Холокоста

В Харькове трое молодых парней спровоцировали антисемитский скандал. Парни наделали фотографий с нацистским жестом возле мемориала жертвам Холокоста в Дробицком Яру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины и мэра города Игоря Терехова.
Фотография была опубликована на одном из известных телеграм-каналов Харькова. На ней видно, как трое молодых парней имитируют нацистское приветствие на мемориале в Дробицком Яру.
Объединенная еврейская община Украины возмутилась действиями парней и обратилась в правоохранительные органы для привлечения злоумышленников к ответственности.
Остро отреагировал на поступок молодых людей и мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что это не просто мальчишеские шутки или глупость, а "сознательный акт надругательства над памятью, человечностью, Харьковом".
"Дробицкий Яр - это не просто место. Это рана Харькова. Это тишина, которая кричит о боли тысяч невинных жизней. И когда я вижу фото, на котором трое парней дерзко издеваются над памятью жертв Холокоста - я возмущен. Глубоко. Лично.
Терехов обратился к правоохранителям с призывом найти этих ребят как можно быстрее и публично привлечь к ответственности.
"Делайте все, чтобы эти малолетние нацисты понесли наказание, достойное их поступка. Мы живем не столетие назад. Мы - в 2025 году, в городе, который воюет за свободу. За достоинство. За право быть людьми. И любая тень свастики в Харькове будет растоптана", - подчеркнул городской голова.
Полиция Харькова открыла досудебное расследование относительно инцидента на мемориале жертвам Холокоста.
Следователи отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины. Это статья об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Правоохранители сообщили, что устанавливают причастных к уголовному правонарушению, чтобы привлечь их к ответственности. А также напомнили, что санкция этой статьи предусматривает лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой до 5 лет.
По данным еврейской общины Украины, на месте мемориала в Дробицком Яру в годы Второй мировой войны было расстреляно более 17 тысяч евреев Харькова и области.
Всего, по разным данным, в Украине за годы немецкой оккупации (1941-1944) погибло от 1,2 до 1,4 миллиона евреев (более половины всех уничтоженных евреев СССР). Известно более двух сотен мест массовых убийств евреев, самые известные из них - Бабий Яр в Киеве, Яновский лагерь во Львове, Дробицкий Яр в Харькове, Жандармская Балка в Днепре.
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