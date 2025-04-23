В Харькове трое парней позировали с нацистским жестом на мемориале жертвам Холокоста

Фотография была опубликована на одном из известных телеграм-каналов Харькова. На ней видно, как трое молодых парней имитируют нацистское приветствие на мемориале в Дробицком Яру.

Объединенная еврейская община Украины возмутилась действиями парней и обратилась в правоохранительные органы для привлечения злоумышленников к ответственности.

Реакция мэра Харькова

Остро отреагировал на поступок молодых людей и мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что это не просто мальчишеские шутки или глупость, а "сознательный акт надругательства над памятью, человечностью, Харьковом".

"Дробицкий Яр - это не просто место. Это рана Харькова. Это тишина, которая кричит о боли тысяч невинных жизней. И когда я вижу фото, на котором трое парней дерзко издеваются над памятью жертв Холокоста - я возмущен. Глубоко. Лично.

Терехов обратился к правоохранителям с призывом найти этих ребят как можно быстрее и публично привлечь к ответственности.

"Делайте все, чтобы эти малолетние нацисты понесли наказание, достойное их поступка. Мы живем не столетие назад. Мы - в 2025 году, в городе, который воюет за свободу. За достоинство. За право быть людьми. И любая тень свастики в Харькове будет растоптана", - подчеркнул городской голова.

Фото: мемориал жертвам Холокоста в Харькове (скриншот)

Реакция полиции

Полиция Харькова открыла досудебное расследование относительно инцидента на мемориале жертвам Холокоста.

Следователи отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины. Это статья об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Правоохранители сообщили, что устанавливают причастных к уголовному правонарушению, чтобы привлечь их к ответственности. А также напомнили, что санкция этой статьи предусматривает лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой до 5 лет.