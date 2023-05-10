У Харкові три станції метро зачинять 13 травня: які саме і в чому причина

У метро Харкова в суботу, 13 травня три станції будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів. Мова йде про "Метробудівників", "Захисників України" та "Архітектора Бекетова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.

Як курсуватимуть потяги

Зокрема, рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці "Перемога" - "Держпром".

Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції "Спортивна" на станцію "Метробудівників".

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції "Перемога" до станції "Держпром" та у зворотному напрямку у наступній послідовності:

від станції "Перемога" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції "Держпром".

від станції "Держпром" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції "Перемога".

В чому причина

Як пояснив прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, причина перекриття руху у тому, що в підземці пройде боксерський турнір.

"Метрополітен перебуває у переліку безпечних місць для проведення масових заходів. 13 травня на станції "Захисників України" проходитиме турнір із боксу", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше в Харкові зупиняли рух метрополітену через проблеми зі світлом.

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