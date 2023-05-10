У Харкові три станції метро зачинять 13 травня: які саме і в чому причина
У метро Харкова в суботу, 13 травня три станції будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів. Мова йде про "Метробудівників", "Захисників України" та "Архітектора Бекетова".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.
Як курсуватимуть потяги
Зокрема, рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці "Перемога" - "Держпром".
Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції "Спортивна" на станцію "Метробудівників".
Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції "Перемога" до станції "Держпром" та у зворотному напрямку у наступній послідовності:
- від станції "Перемога" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції "Держпром".
- від станції "Держпром" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції "Перемога".
В чому причина
Як пояснив прес-секретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, причина перекриття руху у тому, що в підземці пройде боксерський турнір.
"Метрополітен перебуває у переліку безпечних місць для проведення масових заходів. 13 травня на станції "Захисників України" проходитиме турнір із боксу", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше в Харкові зупиняли рух метрополітену через проблеми зі світлом.
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