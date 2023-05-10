ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове три станции метро закроют 13 мая: какие именно и в чем причина

Новина українською →
Харьков, Среда 10 мая 2023 09:38
В Харькове три станции метро закроют 13 мая: какие именно и в чем причина Фото: в Харькове три станции метро закроют 13 мая (t.me/kh_metro)
Автор: Мария Кучерявец

В метро Харькова в субботу, 13 мая, три станции будут временно закрыты для обслуживания пассажиров. Речь идет о "Метростроителей", "Защитниках Украины" и "Архитектора Бекетова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

Как будут курсировать поезда

В частности, движение по Алексеевской линии временно будет выполняться на участке "Победа" - "Госпром".

Также будет временно закрыт переход со станции "Спортивная" на станцию "Метростроителей".

Движение поездов Алексеевской линией метрополитена на этот период будет осуществляться на участке от станции "Победа" до станции "Госпром" и обратно в следующей последовательности:

  • от станции "Победа" до станции "Научная" с пересадкой в другой состав, который будет направляться к станции "Госпром".
  • от станции "Госпром" до станции "Научная" с пересадкой в другой состав, который будет направляться к станции "Победа".

В чем причина

Как пояснил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, причина перекрытия движения состоит в том, что в подземке пройдет боксерский турнир.

"Метрополитен находится в перечне безопасных мест для проведения массовых мероприятий. 13 мая на станции "Защитников Украины" пройдет турнир по боксу", - уточнил он.

Напомним, ранее в Харькове останавливали движение метрополитена из-за проблем со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
метро харков
NEWS
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи