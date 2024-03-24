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У Харкові на третій день після атаки повернули світло до 40% споживачів, - мер

Фото: у Харкові повернули світло 40% споживачів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Світло у Харкові після масштабної атаки відновили лише 40% споживачів, а тепло - 60%. Водопостачання повернули майже у всі будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За його словами, поки немає точних термінів відновлення електропостачання у Харкові. Він наголосив, що внаслідок атаки були серйозно пошкоджені енергетичні об'єкти.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації - зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", - сказав Терехов.

Міський голова також додав, що у Харкові не оголошують евакуації через відключення світла. 

Варто додати, що у Харківській області сьогодні, 24 березня, почали діяти графіки аварійних відключень, їх коригують.

"Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області", - повідомила ОВА.

Масштабна атака 22 березня

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом окупантів була енергетика.

Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація була у Харкові, у місті проблеми не лише зі світлом, але й з інтернетом, постачанням тепла та води. В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Внаслідок атаки ворога були загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.

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