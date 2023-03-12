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У Харкові трапився вибух в гаражному кооперативі: загинула людина

Фото: у Харкові трапився вибух в гаражному кооперативі, заагинула людина (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові трапився вибух на території гаражного кооперативу по вулиці Бучми. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Поліція з’ясовує обставини загибелі людини внаслідок вибуху невстановленого предмета у Харкові. Тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже встановили особу загиблого.

"Ним виявився 34-річний харків’янин. З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль", - додали в поліції.

Як повідомлялось, опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

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