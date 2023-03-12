RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб человек

Фото: в Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе, погиб человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове произошел взрыв на территории гаражного кооператива по улице Бучмы. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области

"Полиция выясняет обстоятельства гибели человека в результате взрыва неустановленного предмета в Харькове. Тело мужчины с многочисленными обломочными ранениями конечностей и туловища обнаружили вблизи гаражного кооператива по улице Бучмы", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже установили личность погибшего.

"Им оказался 34-летний харьковчанин. С места происшествия изъяты элементы запала ручной гранаты: кольцо предохранителя и внешний рычаг", - добавили в полиции.

Как сообщалось, в полдень 9 января стражи порядка получили информацию о взрыве гранаты в Заводском районе Николаева. Предварительно установлено, что на территории одного из домовладений взорвалась граната РГД-5.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВзрывВзрыв боеприпасовхарков