У Харкові трапився вибух в гаражному кооперативі: загинула людина

У Харкові трапився вибух на території гаражного кооперативу по вулиці Бучми. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Ним виявився 34-річний харків’янин. З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль", - додали в поліції.

"Поліція з’ясовує обставини загибелі людини внаслідок вибуху невстановленого предмета у Харкові. Тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

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