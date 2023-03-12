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В Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб человек

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Харьков, Воскресенье 12 марта 2023 11:33
В Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб человек Фото: в Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе, погиб человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове произошел взрыв на территории гаражного кооператива по улице Бучмы. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области

"Полиция выясняет обстоятельства гибели человека в результате взрыва неустановленного предмета в Харькове. Тело мужчины с многочисленными обломочными ранениями конечностей и туловища обнаружили вблизи гаражного кооператива по улице Бучмы", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже установили личность погибшего.

"Им оказался 34-летний харьковчанин. С места происшествия изъяты элементы запала ручной гранаты: кольцо предохранителя и внешний рычаг", - добавили в полиции.

В Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб человек

Как сообщалось, в полдень 9 января стражи порядка получили информацию о взрыве гранаты в Заводском районе Николаева. Предварительно установлено, что на территории одного из домовладений взорвалась граната РГД-5.

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