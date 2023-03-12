В Харькове произошел взрыв в гаражном кооперативе: погиб человек
В Харькове произошел взрыв на территории гаражного кооператива по улице Бучмы. Есть погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области
"Полиция выясняет обстоятельства гибели человека в результате взрыва неустановленного предмета в Харькове. Тело мужчины с многочисленными обломочными ранениями конечностей и туловища обнаружили вблизи гаражного кооператива по улице Бучмы", - говорится в сообщении.
Правоохранители уже установили личность погибшего.
"Им оказался 34-летний харьковчанин. С места происшествия изъяты элементы запала ручной гранаты: кольцо предохранителя и внешний рычаг", - добавили в полиции.
Как сообщалось, в полдень 9 января стражи порядка получили информацию о взрыве гранаты в Заводском районе Николаева. Предварительно установлено, что на территории одного из домовладений взорвалась граната РГД-5.
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