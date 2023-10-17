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У Харкові та області "ловить" радіо окупантів. В ОВА дали перелік частот

Харків, Вівторок 17 жовтня 2023 16:35
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У Харкові та області "ловить" радіо окупантів. В ОВА дали перелік частот Фото: у Харкові та області "ловить" радіо окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові та області "ловить" радіо окупантів - так зване "Слобожанське FM". Його частота - 90,2 FM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації наголошують, що що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківської області.

"Слобожанське FM" також мовить на частотах:

  • Балаклія - 104,9 МГц;
  • Зміїв - 90,8 МГц;
  • Близнюки - 100,1 МГц;
  • Барвінкове - 103,4 МГц.

Зазначимо, що російські окупанти під час захоплення населених пунктів насамперед займають будинки з доступом до радої частот та ТБ. Наприклад, у березні 2022 року російські війська взяли під контроль радіо та телебачення у Мелітополі. Хоча на той момент вони контролювали місто лише по периметру.

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