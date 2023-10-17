В Харькове и области "ловит" радио оккупантов. В ОВА дали список частот
В Харькове и области "ловит" радио оккупантов - так называемое "Слобожанское FM". Его частота - 90,2 FM.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
"В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркивают, что это уже не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковской области.
"Слобожанское FM" также вещает на частотах:
- Балаклея - 104,9 МГц;
- Змиев – 90,8 МГц;
- Близнецы – 100,1 МГц;
- Барвенково – 103,4 МГц.
Отметим, что российские оккупанты во время захвата населенных пунктов в первую очередь занимают здания с доступом до радоичастот и ТВ. К примеру, в марте 2022 года российские войска взяли под контроль радио и телевидение в Мелитополе. Хотя на тот момент они контролировали город только по периметру.
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