Оккупанты ударили по Харькову: три прилета в центральном районе

Российские оккупанты вечером 2 ноября ударили по Харькову. В городе слышали четыре взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Кроме того, взрывы слышны в Николаеве.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 23:48

Российские оккупанты нанесли три удара по Киевскому району города, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Предварительно, попадание по административному нежилому зданию. Информации о раненых или погибших на данный момент нет", - говорится в сообщении.

Советник главы облсовета Наталья Попова также сообщает о прилетах. В результате атак произошло возгорание.

Напомним, ранее стало известно, что утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

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