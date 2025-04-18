У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи через ракетну атаку: що відомо про наслідки

Ракетний обстріл Харкова

Про вибухи у Харкові міський голова розповів у своєму Telegram-каналі о 5:09.

"У Харкові лунають вибухи! Будьте обережні!" - йдеться в публікації мера.

За кілька хвилин він розповів, що було зафіксовано "чотири удари ракетами по місту".

Харківський міський голова додав, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Пізніше мер уточнив, що ворожа ракета "вдарила по густонаселеному району Харкова".

"Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди", - повідомив Терехов.

Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що, за попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Харкову сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі.

Згодом мер Харкова Терехов розповів, що є інформація про п'ятьох постраждалих в результаті ворожого ракетного удару.

"Серед постраждалих є малолітня дитина", - додав він.

Пізніше глава ОВА Синєгубов розповів, що у Харкові вже відомо про 20 постраждалих через ракетний обстріл.

"Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. За попередніми даними, постраждали 20 людей", - повідомив чиновник.

Атака на Дніпро

Зазначимо, що майже одночасно з вибухами у Харкові з'явилися повідомлення про вибух у районі міста Дніпро.

"Дніпро. Гучно. Вся інформація згодом. Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", - написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram.

У Повітряних силах перед тим попереджали про фіксацію руху ракети у напрямку Дніпра

Перед тим військові інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках, та попереджали про загрозу ворожих авіаударів для прифронтових областей!

Додамо, о 05:06 у Повітряних силах заявили про ворожі ракети зі сходу, які рухалися у напрямку Запоріжжя. Пізніше військові закликали мешканців Дніпра бути в укриттях.

У Повітряних силах розповіли про рух ракет у бік Дніпра з південного напрямку.

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