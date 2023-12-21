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У Харкові судитимуть колишнього поліцейського: на смерть збив 15-річну дівчину

Харків, Четвер 21 грудня 2023 18:06
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У Харкові судитимуть колишнього поліцейського: на смерть збив 15-річну дівчину Фото: у Харкові судитимуть колишнього поліцейського (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харкові судитимуть колишнього поліцейського, який у передмісті на смерть збив 15-річну дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 серпня близько 19:20 на трасі "Київ-Харків-Довжанський" сталася аварія. Позашляховик збив 15-річну дівчину на пішохідному переході поблизу зупинки громадського транспорту "Рай-Оленівка" у Харківській області.

"Від отриманих травм дитина загинула на місці", - повідомили правоохоронці.

Згідно з даними правоохоронців, за кермом перебував поліцейський, який керував службовим автомобілем. За результатами освідування, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відповідно до висновку судової автотехнічної експертизи, яка тривала близько трьох місяців, у вказаній дорожньо-транспортній ситуації дії водія автомобіля не відповідали вимогам Правил дорожнього руху України та знаходились, з технічної точки зору, в причинному зв’язку з виникненням ДТП.

"Обвинуваченого звільнено з правоохоронних органів. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області", - пояснили в прокуратурі.

В разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, ми також повідомляли, що нещодавно сталась ДТП в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок аварії загинули шестеро людей.

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