Масштабна пожежа у Харкові: сталось займання на об'єкті інфраструктури

Що передувало

За даними місцевих ЗМІ, близько 17 години сталась пожежа на території підприємства "Турбоатом" Там загорілась градирня, яка не працювала понад 20 років. Варто зауважити, що турбінобудівне підприємство "Турбоатом" - є одним з найбільших у світі.

Пізніше Кауркін розповів, що пожежа сталась на промисловій зоні одного з підприємств міста.

"Через аномальну спеку в липні дошка пересохла, що, ймовірно, спричинило займання. Останні 20 років ця грядильна установка не використовувалась і була виведена з експлуатації, її планували демонтувати. Станом на 16:57 пожежу загасили. Обладнання станції не постраждало, персонал не травмувався. На підготовку тепломереж Харкова до опалювального сезону ця пожежа не вплине", - розповів він.

Також, за словами речника ДСНС Харківської області Євгена Василенка, рятувальники зупинили поширення вогню за понад 20 хвилин.

"Виклик про пожежу рятувальники отримали о 16:31. Горіла дерев’яна споруда, яка не експлуатується, та трава навколо неї. О 16:55 рятувальники зупинили поширення вогню, зараз проливають рештки дерева, що тліють", — розказав Василенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Котелевській громаді Полтавської області виникла пожежа на складі. Через масштаби вогню було евакуйовано людей з сусідніх домогосподарств.

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