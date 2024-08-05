Масштабный пожар в Харькове: произошло возгорание на объекте инфраструктуры

Что предшествовало

По данным местных СМИ, около 17 часов произошел пожар на территории предприятия "Турбоатом" Там загорелась градирня, не работавшая более 20 лет. Стоит отметить, что турбиностроительное предприятие "Турбоатом" является одним из крупнейших в мире.

Позже Кауркин рассказал, что пожар произошел на промышленной зоне одного из предприятий города.

"Из-за аномальной жары в июле доска пересохла, что, вероятно, привело к возгоранию. Последние 20 лет эта грядильная установка не использовалась и была выведена из эксплуатации, ее планировали демонтировать. По состоянию на 16:57 пожар потушили. Оборудование станции не пострадало, персонал не травмировался .На подготовку теплосетей Харькова к отопительному сезону этот пожар не повлияет", - рассказал он.

Также, по словам спикера ГСЧС Харьковской области Евгения Василенко, спасатели остановили распространение огня за более чем 20 минут.

"Вызов о пожаре спасатели получили в 16:31. Горелое не эксплуатируемое деревянное сооружение и трава вокруг него. В 16:55 спасатели остановили распространение огня, сейчас проливают тлеющие остатки дерева", — рассказал Василенко.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, чтов Котелевской общине Полтавской области возник пожар на складе. Из-за масштабов огня были эвакуированы люди из соседних домохозяйств.

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