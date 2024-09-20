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У Харкові розпилюють препарати на основі грибів та бактерій: для чого це потрібно

Фото: Харків (pixabay)
Автор: Тетяна Веремєєва

У парках Харкова обприскують дерева біологічними препаратами на основі грибів і бактерій.

РБК-Україна із посиланням на Харківську міську раду у Telegram розповідає, для чого це роблять і чи це шкідливо для здоров'я містян.

У Харкові уже обробили дерева та кущі на території Парку Пам'яті та проспекті Льва Ландау, охопивши загальну площу 13 га. 20 вересня роботи продовжуються в Молодіжному парку та сквері "Стрілка". Фахівці ДСЛП "Харківлісозахист" та СКП "Харківзеленбуд" обробляють насадження

Для захисту рослин використовуються біологічні препарати на основі грибів і бактерій. Також спеціалісти додатково вносять добрива для підвищення стійкості дерев і їх підготовки до зими. Зазначають, що всі препарати є безпечними для людей та тварин.

Як обприскують дерева у Харкові (фото - Харківська міська рада)

Раніше РБК-Україна розповідало, для чого обробляти дерева залізним купоросом. Осіння обробка залізним купоросом не тільки захищає рослини від хвороб, але й допомагає їм краще підготуватися до зими. Препарат ефективно очищує дерева від мохів та лишайників, що покращує циркуляцію повітря навколо стовбурів та коренів. Збагачення ґрунту залізом покращує його структуру та живильні властивості, що сприяє кращому розвитку рослин навесні та підвищенню їхньої стійкості до несприятливих умов. Особливо це важливо для бідних або кислих ґрунтів.

Також ми писали про користь від обрізання дерев восени. Так, формування крони плодового дерева є важливим етапом догляду, який слід проводити щонайменше двічі на рік: навесні та восени. Осіння обрізка має свої переваги: рослини встигають відновитися до зими і швидше починають ріст навесні. Вона також допомагає деревам легше переносити холод, оскільки зменшує снігове навантаження на гілки. Крім того, ризик проникнення грибків у рани знижується, адже більшість з них перебуває в "сплячому" стані.

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Харків