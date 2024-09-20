У Харкові розпилюють препарати на основі грибів та бактерій: для чого це потрібно

Раніше РБК-Україна розповідало, для чого обробляти дерева залізним купоросом. Осіння обробка залізним купоросом не тільки захищає рослини від хвороб, але й допомагає їм краще підготуватися до зими. Препарат ефективно очищує дерева від мохів та лишайників, що покращує циркуляцію повітря навколо стовбурів та коренів. Збагачення ґрунту залізом покращує його структуру та живильні властивості, що сприяє кращому розвитку рослин навесні та підвищенню їхньої стійкості до несприятливих умов. Особливо це важливо для бідних або кислих ґрунтів.

Також ми писали про користь від обрізання дерев восени. Так, формування крони плодового дерева є важливим етапом догляду, який слід проводити щонайменше двічі на рік: навесні та восени. Осіння обрізка має свої переваги: рослини встигають відновитися до зими і швидше починають ріст навесні. Вона також допомагає деревам легше переносити холод, оскільки зменшує снігове навантаження на гілки. Крім того, ризик проникнення грибків у рани знижується, адже більшість з них перебуває в "сплячому" стані.

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