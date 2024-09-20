В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем это нужно

Ранее РБК-Украина рассказывало, для чего обрабатывать деревья железным купоросом. Осенняя обработка железным купоросом не только защищает растения от болезней, но и помогает им лучше подготовиться к зиме. Препарат эффективно очищает деревья от мхов и лишайников, что улучшает циркуляцию воздуха вокруг стволов и корней. Обогащение почвы железом улучшает его структуру и питательные свойства, что способствует лучшему развитию весной и повышению их устойчивости к неблагоприятным условиям. Особенно это важно для бедных или кислых почв.

Также мы писали о пользе от обрезки деревьев осенью. Так, формирование кроны плодового дерева является важным этапом ухода, который следует проводить по меньшей мере дважды в год весной и осенью. Осенняя обрезка имеет свои преимущества: растения успевают восстановиться к зиме и быстрее начинают рост весной. Она также помогает деревьям легче переносить холод, так как уменьшает снежную нагрузку на ветки. Кроме того, риск проникновения грибков в раны снижается, ведь большинство из них находятся в "спящем" состоянии.

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