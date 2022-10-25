У Харкові розгорнуть пункти обігріву: де вони з'являться
У всіх районах Харкова розгорнуть пункти обігріву на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Харкова.
Так, пункти планують розгорнути у 20 зупинках-укриттях та у 40 наметах. Крім того, харків'яни зможуть зігрітися у школах та клубах за місцем проживання.
За словами мера міста Ігоря Терехова, частина пунктів обігріву вже має необхідне обладнання, яке Харкову, зокрема, передають благодійники та міста-партнери. При цьому місто ще потребує додаткових наметів, обігрівачів на альтернативних джерелах харчування, дров'яних печах для приготування їжі тощо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Кіровоградщині на осінньо-зимовий період розгорнуть близько 120 пунктів обігріву. Їх обладнають телефонним зв'язком та електропостачанням.
Також 200 пунктів обігріву розгорнуть у Тернопільській області. Їх встановлюють у громадах у разі аварійного відключення електропостачання.
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