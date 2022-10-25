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В Харькове развернут пункты обогрева: где они появятся

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Харьков, Вторник 25 октября 2022 10:02
В Харькове развернут пункты обогрева: где они появятся Фото: в Харькове развернут пункты обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Во всех районах Харькова развернут пункты обогрева на случай очередных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Харькова.

Так, пункты планируют развернуть в 20 остановках-укрытиях и в 40 палатках. Кроме того, харьковчане смогут согреться в школах и клубах по месту жительства.

По словам мэра города Игоря Терехова, часть пунктов обогрева уже располагает необходимым оборудованием, которое Харькову, в частности, передают благотворители и города-партнеры. При этом город еще нуждается в дополнительных палатках, обогревателях на альтернативных источниках питания, дровяных печах для приготовления пищи и т.д.

Напомним, ранее мы писали, что в Кировоградской области на осенне-зимний период развернут около 120 пунктов обогрева. Их оборудуют телефонной связью и электроснабжением.

Также 200 пунктов обогрева развернут в Тернопольской области. Их устанавливают в общинах на случай аварийного отключения электроснабжения.

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