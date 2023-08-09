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В Харкові розглядають можливість навчання в метро: як це працюватиме

Фото: В Харкові розглядають можливість навчання в метро: як це працюватиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові вивчають можливість навчання в метро. Ініціативу можуть запровадити для перших та других класів.

Про це розповіла директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю "Фактам ICTV".

Як відзначила Деменко, більше 20% батьків прагнуть повернутись до офлайн-навчання. Наразі вже існує бачення того в яких саме локаціях це вдасться реалізувати й протягом наступних кількох тижнів з'являться перші подробиці того, як це працюватиме. 

"Зараз є ідея, є бачення, є алгоритм впровадження, ми вже знаємо, як. Дуже хочеться, щоб ця ідея була реалізована і щоб ми зробили перший крок до змішаного навчання, а далі буде", - розповіла Деменко додавши. 

Чи вдалось би розмістити дітей в укриттях? 

За словами директора департаменту освіти Харківської міської ради, торік в місті вдалось капітально підготувати 51 укриття. Наразі готуються ще 15 укриттів, які також будуть забезпечені пожежною сигналізацією, вбиральнями, вентиляцією та системою сповіщення. Після їх підготовки, цих укриттів було б достатньо, щоб навчати тих дітей, чиї батьки бажають офлайну. 

"І потім поетапно готуватимемо інші. Вони теж у нормальному стані, але капітально не ремонтувалися, вони придатні, швидше, для того, щоб переховуватись, а от у 66 можна буде навчатися", - пояснила Деменко. 

Чи облаштовуватимуть приміщення в метрополітені? 

Деменко розповіла, що приміщення будуть облаштовані в повноцінні класи з шумоізоляцією, рекуперацією повітря, а також відремонтованими вбиральнями. Також окрім вчителів будуть й вчителі-тьютори, які допомагатимуть дітьми прийти до класу, сходити в туалет та з іншими питанням. 

"Тому ми продумали все-все-все до найменших подробиць. І це будуть повноцінні класи, але зібрані з усього міста - якась дитина з однієї школи, якась дитина - з іншої. Ми це теж продумали, бо воєнний час дозволяє нам тимчасово дитину перевести зі школи в школу", - відзначила Деменко. 

Коли розпочнеться навчання в метро? 

"Щойно ми підготуємо, організуємо, може, це буде не 1 вересня. Зараз законодавство нам так дозволяє - і розпочинати, і закінчувати навчальний рік не обов’язково 1 вересня та 1 червня. Тому, як тільки ми все організуємо так, щоб були санітарні умови, щоб були всі-всі-всі підстави, то розпочнемо навчання вже в цьому навчальному році", - додала директора департаменту освіти Харківської міської ради. 

Відзначимо, що за словами заступника міністра освіти та науки України Андрія Сташківа, очно або у змішаному форматі будуть навчатись учні 80-85% шкіл.

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